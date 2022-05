Betrunkener 33-Jähriger landet mit seinem Auto auf dem Dach

Ludwigshafen. Ein Autofahrer ist in der Sonntagnacht in Ludwigshafen auf dem Dach gelandet. Wie die Polizei berichtet, streifte der 33-Jährige beim Vorbeifahren ein geparktes Auto in der Leuschnerstraße, wodurch sein Wagen seitlich abhob und umkippte. Der Mann konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden liegt in Höhe von 60.000 Euro. Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von 1,36 Promille bei dem 33-Jährigen nach.

