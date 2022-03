Betrunkener 27-Jähriger kollidiert mit zwei Fahrzeugen

Ludwigshafen. Ein betrunkener Autofahrer verursachte am Samstag einen Verkehrsunfall in Ludwigshafen-Friesenheim. Wie die Polizei mitteilte, kam der 27-Jährige von der Fahrbahn ab und stieß dabei gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls kollidierte er mit einem weiteren, gegenüber geparkten Wagen. Dabei überschlug sich sein Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Feuerwehr musste den leicht verletzten 27-Jährigen aus seinem Fahrzeug befreien. Die Beamten konnten einen Wert von fast zwei Promille messen.

Der Sachschaden wird auf 82.000 Euro geschätzt. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren. Sein Führerschein wurde sichergestellt.