Betrunkener 26-Jähriger nach Sturz mit E-Scooter in Ludwigshafen bewusstlos

Ludwigshafen. Ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer ist in der Nacht zu Sonntag gestürzt und hat sich dabei verletzt. Nach Polizeiangaben wurde der Polizei um 3.16 Uhr eine bewusstlose Person in der Saarlandstraße in Ludwigshafen gemeldet. Vor Ort konnte durch die Polizeibeamten in Erfahrung gebracht werden, dass der 26-jährige Ludwigshafener vermutlich alkoholisiert mit seinem E-Scooter gestürzt war und sich dabei verletzt hatte.

Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und dort medizinisch versorgt. Zudem wurde ihm aufgrund des Verdachtes der Trunkenheitsfahrt eine Blutprobe entnommen.