Betrunkene 25-Jährige fährt in Gleisbett

Ludwigshafen. Eine betrunkene Frau ist am Samstagmorgen mit ihrem Auto in ein Gleisbett in Ludwigshafen-Oggersheim gefahren. Wie die Polizei mitteilt, trafen sie das gemeldete Fahrzeug im Gleisbett an der Kreuzung Sternstraße und Mannheimer Straße an. Die 25-Jährige gab an, beim Abbiegen einem plötzlich entgegengekommenen silbernen Auto aus der Sternstraße ausgewichen zu sein. Ein Atemalkoholtest wies bei der jungen Frau einen Wert von 1,5 Promille nach. Die Beamten stellten ihren Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

