Betrunken unterwegs

Ludwigshafen. Einen Schaden von rund 3000 Euro hat ein 42-Jähriger mit seinem VW am Mittwoch um 21 Uhr verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann mit seinem Touran durch die Seydlitzstraße in Ludwigshafen-Süd und touchierte zwei geparkte Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Er fuhr ohne anzuhalten weiter. Dann flüchtete er zu Fuß. Unweit seines abgestellten Autos fanden ihn schließlich Polizisten hinter einer Mauer versteckt. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss und zeigte sich aggressiv, verhielt sich nicht kooperativ und leistete zudem erheblichen Widerstand, so dass er gefesselt werden musste. Nach der Entnahme einer Blutprobe muss er sich nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte sowie Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

AdUnit urban-intext1

Ebenfalls alkoholisiert war laut Polizei ein Motorradfahrer in Friesenheim unterwegs, der am Donnerstag um 0.12 Uhr die K 3 in Richtung Mannheimer Straße befuhr. Als er an einer Ampel anhalten musste, kippte der 67-Jährige mit seiner Maschine ohne Fremdeinwirkung um. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher. Auf den Biker, der unverletzt blieb, wartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. red