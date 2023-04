Ludwigshafen. Die Nacht in Polizeigewahrsam haben zwei betrunkene Männer verbracht, die sich in Ludwigshafen geschlagen haben. Die 37- und 40-Jährigen gerieten am Donnerstagabend in der Yorckstraße in eine handfeste Auseinandersetzung, berichtet die Polizei. Dabei schlug der 37-Jährige mit einer Bierflasche auf den Kopf seines Kontrahenten bis ihn der 40-Jährige mit mehreren Schlägen zu Boden brachte.

