Betrunken, auf Drogen und ohne Führerschein in Ludwigshafen unterwegs – Mann nun in Haft

Ludwigshafen. Die Polizei hat einen betrunkenen Autofahrer in Ludwigshafen gestoppt und festgenommen. Wie die Polizei berichtet, kontrollierten Polizeikräfte einen 33-jährigen Autofahrer in der Bgm.-Trupp-Straße. Die Einsatzkräfte nahmen bei ihm Alkoholgeruch wahr, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab laut Polizei 1,95 Promille. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Den Konsum von Betäubungsmitteln räumte dieser ebenfalls ein. Zusätzlich fand die Polizei heraus, dass gegen den 33-Jährigen ein Haftbefehl bestand. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

