Betrug durch falschen Sparkassenmitarbeiter in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Eine 55-Jährige ist am 07.06. auf der Internetseite der Stadtsparkasse auf einen falschen Sparkassenmitarbeiter reingefallen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ihr bei der Anmeldung auf der Internetseite angezeigt, dass ihr Konto gesperrt sei. Die Dame rief daraufhin die in der Meldung angezeigte Telefonnummer an. Hier wurde sie von einer männlichen Stimme, die sich als Sparkassenmitarbeiter ausgab, aufgefordert, eine Probeüberweisung durchzuführen. Der Betrag würde ihr anschließend wieder gutgeschrieben werden. Nachdem das Geld überwiesen wurde, legte der Mann auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Eine Rückbuchung, wie zuvor von dem falschen Mitarbeiter versprochen, erfolgte nicht.

