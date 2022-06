Betrüger mit Enkeltrick erfolgreich - 80-Jährige aus Ludwigshafen überweist zweimalig Geld

Ludwigshafen. Betrüger haben am Dienstag mit einem Enkeltrick eine 80-jährige Frau aus Ludwigshafen um rund 3 000 Euro gebracht. Am selben Tag versuchten Betrüger ebenfalls mittels Schockanrufen Geld von fünf anderen Seniorinnen und Senioren zu erbeuten, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei vom Mittwoch. Bis auf den Fall der 80-Jährigen konnten die Betrüger jedoch rechtzeitig als solche erkannt werden, so dass sie leer ausgingen.

Die Maschen der Täter folgten den bekannten Mustern: Bei einem Schockanruf wurde behauptet, dass ein Familienmitglied einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem Menschen gestorben seien. Deshalb sollten die Opfer eine Kaution bezahlen. Die Angerufenen erkannten den Betrug und legten auf.

Die 80-Jährige wurde von einem angeblichen Enkel mit neuer Nummer über WhatsApp angeschrieben, der nach Geld fragte. Sie kam der Bitte nach und konnte zwei Überweisungen nicht mehr rechtzeitig stoppen, als sie misstrauisch wurde.