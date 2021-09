Betrüger abgeblitzt

Ludwigshafen. Keine Chance hatten Betrüger bei Seniorinnen in Ludwigshafen. Wie die Polizei mitteilte, waren am Donnerstag eine 80-Jährige aus Gartenstadt sowie eine 88-Jährige auf dem Hemshof angerufen und unter Druck gesetzt worden. Davon ließen sich die Frauen jedoch nicht beeindrucken und legten auf.

Im Fall der 80-Jährigen hatte ein Mann behauptet, der Computer der Seniorin sei defekt und er könne ihn reparieren. Bei der 88-Jährigen hatte sich eine Frau gemeldet, die sich als Polizistin ausgab. Sie behauptete, es sei in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen. Als die 88-Jährige konterte, dass die Polizei so etwas nicht per Telefon mitteile, legte die Unbekannte sofort auf.

Bereits am Vortag war eine 83-Jährige aus Oppau von einer falschen Polizistin angerufen worden. Diese gab an, dass die Tochter der 83-Jährigen einen Unfall verursacht habe und eine Kaution fällig würde. Die Seniorin reagierte richtig: Sie rief ihre Tochter an, danach informierte sie die Polizei. her