Besucher nehmen Ludwigshafener Filmfestival trotz 2G gut an

Ludwigshafen. Die Leitung des Filmfestivals Ludwigshafen ist zufrieden mit dem Zuschauerzuspruch an den ersten Tagen. „Im Vorfeld der Eröffnung sorgte die Vorgabe der Stadt, für das publikumsstarke Filmfestival auf der Parkinsel die 2G-Regel anzuwenden, für etwas Kritik aus der Region, vor allem aus der Querdenkerszene“, heißt es in einer Mitteilung. „Doch das Publikum akzeptiert die strengen Regeln und strömt, wenn auch etwas verhaltener als 2019, bei herrlichem Sommerwetter zu den Vorführungen.“ Insgesamt 30 000 Tickets seien zum jetzigen Zeitpunkt schon verkauft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unterdessen hat der Grünen-Fraktionschef Hans-Uwe Daumann etwas Demut von Festival-Direktor Michael Kötz gefordert. Dieser hatte in seiner Eröffnungsrede die Corona-Politik von Land und Stadt kritisiert. „Das Filmfestival ist im zweiten Corona-Jahr die Großveranstaltung in der Metropolregion überhaupt, deren Durchführung unter Auflagen ermöglicht wurde. Darüber freuen wir uns sehr. Etwas Demut würden wir Herrn Kötz angesichts der vielen Corona-Toten gerade in unserer Stadt empfehlen“, so Daumann. jei