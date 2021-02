Ludwigshafen. Johannes Thiedig (44), Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, geht im Wahlkreis 36 für die AfD ins Rennen. Alle zugelassenen Kandidaten beider Wahlkreise stellen wir anhand eines einheitlichen Fragebogens vor.

Fraktionsvorsitzender im Rat Johannes Thiedig wurde am 18. Dezember 1976 in Heidelberg geboren. Der 44-Jährige studierte Germanistik, Mittelalterliche und Neue Geschichte an der Universität Heidelberg. Er arbeitet als Beschäftigter in einem Elektrogroßhandel. AfD-Mitglied ist Thiedig seit 2013. Zuvor gehörte er zunächst von 1998 bis 2007 der SPD und von 2009 bis 2011 der FDP an. Seit August 2020 ist er Vorsitzender der AfD-Stadtratsfraktion in Ludwigshafen. Thiedig, der seit 2007 in Ludwigshafen lebt, ist verheiratet und hat keine Kinder.

Politische Fragen

Herr Thiedig, welche inhaltlichen Schwerpunkte wollen Sie setzen, wenn Sie in den Landtag gewählt werden?

Johannes Thiedig: Neben einer dringend nötigen besseren finanziellen Ausstattung Ludwigshafens durch das Land und der strikten Einhaltung des Konnexitätsprinzips liegen mir vor allem größere Möglichkeiten der direkten Mitbestimmung auf Landesebene am Herzen, beispielsweise durch eine Absenkung des Quorums bei Volksentscheiden auf 100 000 Wahlberechtigte und eine Verlängerung der Eintragungsfrist auf sechs Monate.

Für welche Projekte in Ludwigshafen wollen Sie sich einsetzen?

Thiedig: Das dringlichste Problem Ludwigshafens ist die mangelnde finanziellen Ausstattung durch das Land. Fast alle anderen Problemfelder hängen damit zusammen.

Wo hat die Landesregierung in der Vergangenheit zu wenig gemacht?

Thiedig: Ein wichtiges Feld, in dem die Landesregierung ihre Hausaufgaben nur unzureichend bis gar nicht erledigt hat, ist zweifelsohne die Digitalisierung. Das betrifft sowohl die Digitalisierung der Schulen als auch die schlechte Ausstattung mit mobilem Internet. Ersteres zeigt sich gerade im Lockdown massiv und über zu langsames mobiles Internet hat sich wohl jeder Bürger schon aufregen müssen.

Was sind für Sie die wichtigsten Entscheidungen, die in der kommenden Legislaturperiode im Landtag anstehen?

Thiedig: Das dürfte ganz klar die wirtschaftliche Bewältigung der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Lockdowns sein.

Warum sind Sie AfD-Mitglied geworden?

Thiedig: Ich bin in die AfD eingetreten, weil sie die einzige Partei ist, die für eine Umgestaltung des politischen Systems hin zum Schweizer Modell der halbdirekten Demokratie eintritt, und weil sie als einzige Partei die negativen Auswirkungen einer misslungenen Zuwanderungs- und Integrationspolitik thematisiert.

Inwieweit verändert die Corona-Pandemie Ihren Wahlkampf?

Thiedig: Die Corona-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die Art, wie Wahlkämpfe geführt werden können, da der klassische Straßenwahlkampf nicht in gewohnter Form stattfinden kann. Da wir als Ludwigshafener AfD aber ohnehin in den sozialen Netzwerken sehr gut vertreten sind, ist es für uns nicht so schwer, dort unsere Wahlkampfschwerpunkte zu setzen.

Private Fragen

Was schätzen Sie an Ludwigshafen bzw. den Ludwigshafenern?

Thiedig: Ich schätze an Ludwigshafen, dass es sowohl die Vorteile einer Großstadt als auch an vielen Stellen den Charme einer ländlichen Umgebung besitzt. Man hat viele Dienstleistungsangebote vor Ort, auch im Gesundheitsbereich, und eine sehr gute verkehrstechnische Anbindung. Man ist aber auch sehr schnell in der Natur und es gibt selbst in der Stadt viele grüne Oasen. An den Ludwigshafenern schätze ich, dass sie gerade heraus sind und mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg halten.

Wo kann und sollte Ludwigshafen noch besser werden?

Thiedig: Neben der mangelnden finanziellen Ausstattung sind vor allem der massive Wohnungsmangel für Geringverdiener und die teils starke Vermüllung zwei Hauptprobleme der Stadt.

Welcher ist Ihr Lieblingsort in der Stadt?

Thiedig: Da ich Hundehalter bin, ist das mit Sicherheit der Maudacher Bruch.

Wie können Sie am besten entspannen?

Thiedig: Entspannung finde ich bei Spaziergängen mit meiner Frau und meinem Hund und mit einem guten Buch oder Film auf der Couch.

Wer sind Ihre (politischen) Vorbilder?

Thiedig: Otto von Bismarck, Konrad Adenauer, Egon Bahr und – mit Einschränkungen – Kurt Schumacher, Helmut Schmidt und Ronald Reagan.

Wie lautet Ihr Lebensmotto?

Thiedig: Wer etwas will, sucht Wege. Wer etwas nicht will, sucht Ausreden.