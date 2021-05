Berufspendler belasten Oggersheim

Ludwigshafen. Der Ortsbeirat Oggersheim trauert um Kurt Sauerhöfer (SPD), ehemaliges Mitglied und von 2014 bis 2018 stellvertretender Ortsvorsteher. Sauerhöfer starb bereits im April im Alter von 75 Jahren, der Ortsbeirat hielt zu seinem Gedenken eine Schweigeminute ab.

Starb im April: Kurt Sauerhöfer, bis 2018 im Ortsvorstand. © Prosswitz

Ein Thema der Sitzung waren die Beschädigungen des Queva-Parks durch LKW, die für die naheliegende Wohnanlage in der Orangeriestraße Baugerüste anlieferten. Hierzu wurde an mehreren Tagen im März der Fußgängerweg von der Straßenseite „Am Schloßkanal“ als Zufahrt genutzt. Mehrere Rasenflächen und die Teerdecke wurden beschädigt.

Die Wege im Queva-Park seien für solche Belastungen nicht gemacht, eine Zufahrt ohne Beschädigungen sei über die Prälat-Caire-Straße oder die Orangeriestraße möglich gewesen. Nun fordert die SPD-Ortsbeiratsfraktion, dass an den betreffenden Zugängen zum Park Pfosten errichtet werden, die zur Pflege der Anlage geöffnet werden können. Auch über eine Schadensersatzforderung gegenüber BASF Wohnen und Bauen, die die Gerüstbaufirma beauftragt hatte, wurde im Ortsbeirat diskutiert. Laut der Stellungnahme der Stadt soll eine Mängelliste erstellt und die Firma ausfindig gemacht werden. Falls es nochmal vorkommt, zum Beispiel beim Abtransport der Gerüste, sollen die Poller errichtet werden.

Antrag auf Anliegerstraße

Auch um das Thema Belastung durch den täglichen Berufsverkehr ging es in der Sitzung. Die Gustav-Stresemannstraße und die Vom-Stein-Straße werden oftmals von Berufspendlern genutzt, die Richtung Altstadtplatz und weiter Richtung BASF fahren. Eine Verkehrszählung hat gezeigt, dass zu bestimmten Zeiten das Verkehrsaufkommen besonders hoch ist. Das führe zu erhöhtem Lärm für die Anwohner – und zwar schon am frühen Morgen. Daher hatte die SPD beantragt, zu den Stoßzeiten – zweimal am Tag für mehrere Stunden – die Straßen nur für Anlieger freizugeben und ein entsprechendes Verkehrsschild aufzustellen.

Der Antrag wurde abgelehnt, da laut Verwaltung die Beschilderung nichts an der Durchfahrt der Pendler ändern würde. Hinzu kommt, dass die Zahlen aus den Monaten März und April 2021 stammen. Es handle sich daher um Daten aus dem Lockdown, viele Berufstätige seien im Homeoffice, so dass weniger gependelt werde. Die Grundlagen seien nicht aussagekräftig genug.

Im Ortsbeirat wurde zudem darüber diskutiert, wie eine Verkehrsberuhigung gelingen könnte. Zum Beispiel müsse man überprüfen, wer Anwohner ist und wer nicht – was aber schwierig zu realisieren sei. Ortsvorsteherin Sylvia Weiler einigte sich mit dem Ortsbeirat darauf, zu warten, bis neue belastbare Zahlen vorliegen, und dann erst über das weitere Verfahren abzustimmen.

