Berliner Platz für fünf Wochen dicht

Ludwigshafen. Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs in Ludwigshafen müssen sich in den kommenden Wochen auf einige Unannehmlichkeiten einstellen: Denn aufgrund von Gleisarbeiten am Berliner Platz wird die gleichnamige Haltestelle im Zeitraum von Samstag, 26. März, bis Samstag, 30. April, für den Stadtbahn- und Busverkehr gesperrt. Wie die Verkehrsbetriebe Rhein Neckar (RNV) mitteilten, wird während der Sperrung die Haltestelle Kaiser-Wilhelm-Straße zum zentralen Umsteigepunkt zwischen den Stadtbahnlinien. Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste können die Haltestelle Pfalzbau zum barrierefreien Umstieg zwischen den Linien zu nutzen.

Als Ersatz für die reguläre Bushaltestelle am Berliner Platz wird eine Ersatzhaltestelle in der Ludwigstraße (zwischen Wredestraße und Kaiser-Wilhelm-Straße) eingerichtet. Ein Umstieg zwischen Stadtbahn- und Buslinien ist mit kurzem Fußweg möglich.

Während der rund fünfwöchigen Bauphase am Berliner Platz werden einige Stadtbahnlinien umgeleitet, geteilt oder sie entfallen komplett. Die Linien 4/4A werden umgeleitet und im Spätverkehr ab 21 Uhr geteilt. Die Linie 6/6A wird umgeleitet, die Linie 6E wird eingestellt. Die Linie 7 wird geteilt, sie fährt von Oppau kommend bis zum Ebertpark und zurück; in Mannheim von Vogelstang kommend zum Paradeplatz und zurück. Die Bahnlinie 8 fährt zwischen Rheinau Bahnhof und Hauptbahnhof; als Ersatz für die Fahrten von und nach Oppau verkehrt die Stadtbahnlinie E. Die Linie 9 wird umgeleitet. Die Linie 10 wird während der Bauarbeiten eingestellt, als Ersatz gibt es umgeleitete Linie 7 oder die Buslinie 77 zum Luitpoldhafen.

Auch zahlreiche Buslinien werden während der Gleisarbeiten umgeleitet und fahren teilweise auch zusätzliche Haltestellen an. Detaillierte Informationen gibt es auf der Homepage der RNV unter www.rnv-online.de red/sko

