Bereich Öffentliche Ordnung in Ludwigshafen hat am Donnerstag geschlossen

Ludwigshafen. Der Bereich Öffentliche Ordnung in Ludwigshafen bleibt am Donnerstag, 8. September, geschlossen. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung mit. Dies bedeutet für Bürger und Bürgerinnen, dass an diesem Tag unter anderem bei der Gewerbemeldestelle Unterlagen und Anträge nicht persönlich entgegengenommen werden können. Außerdem hat Fundbüro nicht geöffnet, schreibt die Ludwigshafener Verwaltung weiter in der Pressemitteilung. Am Freitag, 9. September, hat der Bereich Öffentliche Ordnung wieder geöffnet und die Dienstleistungen stehen Bürgern und Bürgerinnen wie gewohnt zur Verfügung.

