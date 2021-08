Beratung zu Praktikum und Beruf

Ludwigshafen. Das Berufsorientierungsmobil BOMO der Handwerkskammer der Pfalz macht am Mittwoch, 11. August, von 10 bis 14 Uhr auf seiner Sommertour Halt auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen. Laut Mitteilung hat das Mobil viele Angebote für Schülerinnen und Schüler im Gepäck: lehrreiche Mitmach-Aktionen sowie eine große Palette an Ausbildungs- und Praktikumsplätzen. Auch Studierende, die sich einen handwerklichen Beruf vorstellen können, sind willkommen.

Vor Ort geben Ausbildungsexpertinnen und -experten der Handwerkskammer Tipps für den Übergang von der Schule in die Ausbildung. „Die Schülerinnen und Schüler bekommen die Möglichkeit, letzte Fragen vor dem Ausbildungsstart zu klären oder eine freie Lehrstelle zu finden“, heißt es in der Mitteilung.

Beteiligung an Aktionswoche

Mit dem Einsatz des Berufsorientierungsmobils beteiligt sich die Handwerkskammer der Pfalz an der Aktionswoche der landesweiten Ausbildungskampagne „Ausbildung JETZT: Summerdays“ vom 9. bis 13. August. Um das Orientierungsangebot vor Ort aufrechterhalten und die heiße Phase der Ausbildungsplatzsuche der Absolventinnen und Absolventen bestmöglich begleiten zu können, wird die BOMO-Sommertour auch über den Zeitraum der Aktionswoche hinaus ausgeweitet, kündigt die Handwerkskammer an.

Rückfragen zu dem Angebot beantwortet Roger Bier von der Handwerkskammer unter Telefon 0631/3677-137 oder per E-Mail an rbier@hwk-pfalz.de. jei

