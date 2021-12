Bekenntnis zu Inklusion in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein leuchtendes Zeichen für Diversität und Inklusion: Drei Nächte lang ist das Stadthaus Nord in Ludwigshafen bis Sonntag in lila Licht getaucht worden. Die Stadt Ludwigshafen beteiligt sich damit am „Tag der Menschen mit Behinderung“ (3. Dezember), der seit 1993 durch die Vereinten Nationen ausgerufen wird und auf den die #PurpleLightUp-Kampagne (engl. für „Lila Aufleuchten“) aufmerksam macht. Die Chemiestadt trat im Oktober 2021 der „Charta der Vielfalt“ bei. Seit Oktober 2018 erarbeitet die Stadt mit „ChancenCheckLU“ eine Vielfaltstrategie.

