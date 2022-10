Beistand für Sportvereine gefragt

Ludwigshafen. Finanzielle Hilfen für Sportvereine in der Energiekrise – das will die Ludwigshafener CDU-Fraktion in der nächsten Sportausschusssitzung am 26. Oktober prüfen lassen. „Erfreulicherweise wurde schon entschieden, dass es in Sport- und Schulturnhallen nach den Herbstferien allen Sportlerinnen und Sportlern wieder warmes Wasser zum Duschen zur Verfügung zu stellen“, teilt die CDU in einer Erklärung mit, die vom sportpolitischen Sprecher Joannis Chorosis und von Fraktionssprecher Peter Uebel unterzeichnet ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Warmwassernutzung gelte auch für die Vereine, die auch in Bezirkssportanlagen trainieren können. Sportvereine mit eigenen Sportanlagen müssten jedoch die extrem höheren Energiepreise für Strom und Gas selbst tragen. „Sie sind sicherlich durch die noch sehr lang anhaltende Energiekrise in ihrer Existenz gefährdet“, meint die CDU-Fraktion.

CDU prüft Unterstützung

Teure Energie, auch für warmes Wasser: Die Sportvereine sind bedroht.

Da eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge wegen zu befürchtender Austritte kaum möglich sei, hoffen die Vereine nun auf die Unterstützung der Stadtverwaltung, ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen – auch mit Unterstützung des Landes und des Bundes –, wie sie diese kritische Zeit überbrücken und überleben können. „Wir bitten Sie, sich hier einzusetzen, um den Vereinen zu helfen“, so die CDU-Fraktion. red