Ludwigshafen. Ein junger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag, gegen 14 Uhr, mit einem Auto auf der Heinigstraße in Ludwigshafen zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, übersah der 44-jährige Autofahrer den 23-jährigen Motorradfahrer beim Wechseln der Fahrspuren. Der Motorradfahrer erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden und einer Prellung des Sprunggelenkes. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt.

