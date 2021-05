Beim Linksabbiegen nicht aufgepasst - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Ludwigshafen. Am Samstagnachmittag sind bei einem Verkehrsunfall in Friesenheim zwei Personen verletzt worden. Ein 33-jähriger Fahrer hatte laut Polizeimeldung an einer Kreuzung beim Linksabbiegen ein anderes Auto übersehen. Darin befand sich ein 45-jähriger Fahrer und eine 28-jährige Beifahrerin, die beim Zusammenprall beide leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von circa 4000 Euro.

