Beim Kellereifest wird wieder vor Ort gefeiert

Ludwigshafen. Nach zwei Corona-bedingten, virtuellen Veranstaltungen wird beim BASF-Kellereifest am Freitag, 2., und Samstag, 3. September, wieder live auf dem Parkplatz in der Anilinstraße gefeiert. Für diejenigen, die nicht bei dem Fest dabei sein können, gibt es trotzdem noch online einen Livestream.

Zum Auftakt der Veranstaltung gibt es am Freitag ab 18 Uhr musikliasches Programm von Me and the Heat. Um 19 Uhr begrüßt dann Werksleiter Uwe Liebelt die Gäste vor Ort. „Anschließend sorgt die Walldorfer Band mit eigenen Songs und bekannten Hits für Partystimmung“, heißt es in der Pressemitteilung des Chemiekonzerns. Weiter geht das Kellereifest am Samstag mit den BASF-Lokalmoderatoren der Fire Evening House Band. Der Auftritt der Musiker beginnt um 18 Uhr, ab 21 Uhr folgt zum Motto „Thank you for the music – die ABBA Story“ eine Live-Show. Die Band kündigt an, die Hits des schwedischen Quartetts der 70er Jahre wieder aufleben lassen zu wollen.

Beim Programm können die Gäste in diesem Jahr wie angekündigt auch virtuell dabei sein. Der Auftakt zum Fest am Freitag wird online übertragen. Um auch im heimischen Umfeld Partystimmung aufkommen zu lassen, hat sich die BASF noch eine Besonderheit überlegt: Interessierte können sich zum Kellereifest ein Weinpaket bestellen und nach Hause liefern lassen. Damit die Weine rechtzeitig vor dem Fest ankommen, empfiehlt das Team, das Paket zeitnah zu bestellen (Link: https://on.basf.com/3PURS1w). Digital ist das Fest aber auch vor Ort aufgestellt: Erstmals ist in diesem Jahr laut BASF an allen Kassen eine bargeldlose Zahlung möglich.

Eine weitere Neuheit gibt es hinsichtlich des Nachhaltigkeitsaspekts: Die Weinschorle wird in einem ressourcenschonenden Schorle-Fass gelagert. In Kooperation mit den „Schorlehelden“ aus Neustadt wird der Forster „BASF Exklusiv Riesling“ dabei aus dem Zapfhahn ausgeschenkt, um Abfall zu reduzieren. Laut BASF reduziere sich das Abfallaufkommen pro 30 Liter Fass damit um 99 Prozent. Gleichzeitig würde sich durch die andere Art des Ausschanks nichts an der Qualität des Weins verändern. Bei der Auswahl der Weine würden auch die regionalen Winzer die Nachhaltigkeit im Weinbau berücksichtigen.

Müll reduzieren

Dieser Umweltaspekt greift nicht nur bei der Weinauswahl, sondern auch beim Speisenangebot auf dem Kellereifest der BASF. Angeboten werden sollen verschiedene regionale Speisen, die möglichst ohne Geschirr oder Besteck serviert würden. Wenn Einwegartikel zum Einsatz kämen, achte das Team des Kellereifests darauf achten, dass Produkte von nachwachsenden Rohstoffen verwendet werden.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Die BASF kündigt außerdem an, einige Tage vor dem Fest die zu diesem Zeitpunkt geltenden Hygienemaßnahmen online unter weinkeller.basf.de zu veröffentlichen. Parkplätze stehen kostenlos auf dem vorderen Teil des Parkplatzes an der Anilinstraße zur Verfügung.