Beim Geldabheben bestohlen - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen. Ein 33-Jähriger ist am Donnerstag in Ludwigshafen beim Geldabheben bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann gegen 17.45 Uhr in einer Sparkassenfiliale am Berliner Platz einen Automaten nutzen. Da dieser zunächst kein Geld herausgab, ging der 33-Jährige zum nächsten Automaten. In diesem Moment gab der scheinbare defekte Geldautomat doch den Betrag in Höhe von 320 Euro aus. Ein unbekannter Mann nutzte die Situation aus, nahm das Geld aus dem Automaten und rannte davon. Der 33-Jährige nahm sofort die Verfolgung auf, verlor aber den Flüchtigen schließlich aus den Augen.

Der Täter war rund 30 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, hatte kurze graue Haare und trug ein graues T-Shirt. Hinweise unter der Telefonnummer 0621/9632122 an die Polizei