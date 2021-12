Beim Abbiegen Auto übersehen - 26-Jährige leicht verletzt

Ludwigshafen. Bei einem Verkehrsunfall in Edigheim ist am Donnerstagmorgen eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei übersah ein 92-jähriger Fahrer beim Linksabbiegen das entgegenkommende Fahrzeug der 26-Jährigen, sodass es zur Kollision kam. Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme und die anschließenden Aufräumarbeiten führten zu leichten Beeinträchtigungen des morgendlichen Berufsverkehrs.

