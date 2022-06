Bei Suche nach gestohlenem E-Scooter in Ludwigshafen weiteres Diebesgut und Drogen gefunden

Ludwigshafen. Nach der Ortung eines gestohlenen E-Scooters hat die Polizei in der Wohnung eines 26-Jährigen in Ludwigshafen weiteres Diebesgut und Drogen sichergestellt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der E-Scooter einem 34-jährigen Ludwigshafener am Dienstagvormittag in Mannheim gestohlen. Mithilfe eines Trackers ortete er ihn in einem Mehrfamilienhaus in der Saarlandstraße in Ludwigshafen. Die Polizeikräfte entdeckten den E-Scooter auf einem Balkon und durchsuchten die betreffende Wohnung. Dort fanden sie neben dem gestohlenen E-Scooter Uhren, Kleidung mit Etiketten, elektrische Zahnbürsten und einen weiteren gestohlenen E-Scooter. Außerdem fanden die Beamten rund 2 kg Marihuanablüten sowie 30 g Haschisch. Den 26-jährigen Bewohner erwarten nun Ermittlungen wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1