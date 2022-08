Bei der Skatenight auf Rollen durch die Stadt

Ludwigshafen. Skater hatten sich diesen Mittwoch vermutlich schon im Kalender notiert. Denn am 3. August rollen Sportbegeisterte zur Skatenight wieder durch die Stadt. Startpunkt ist um 19.30 Uhr am Berliner Platz. Von dort aus verläuft die Strecke in Runde eins direkt am Wasser entlang über die Parkinsel. In Runde zwei geht es ab 20.20 Uhr vorbei am Südweststadion im Bogen um die Blies. Beide Strecken haben eine Länge von rund 22 Kilometern. Vor Ort gibt es Getränke und Snacks. Auch ein Helm kann ausgeliehen werden. Zur Einstimmung in die Skatenight spielt das Veranstaltungsteam auch Musik ab. Unterstützt wird die Skatenight von der Sparkasse Vorderpfalz und dem SB Waschpark Edingen sowie dem Arbeiter-Samariterbund Ludwigshafen als Sani-Begleitung und der Polizei. vs

