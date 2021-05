Bedrückender Bericht von der Deportation

Ludwigshafen. Zum 81. Jahrestag der Deportation der Sinti und Roma aus Ludwigshafen fand in kleinem Rahmen eine Veranstaltung mit Kranzniederlegung und Schweigeminute an der Gedenkstele am Rathausplatz statt. An dieser Stelle befand sich damals noch der Ludwigshafener Hauptbahnhof. Am 16. Mai 1940 kam dort ein Zug aus Mainz an – darin befanden sich bereits Sinti und Roma aus Rheinhessen. In Ludwigshafen folgten weitere Waggons mit weiteren Familien, darunter auch die von Ilona Lagrene und ihrer älteren Schwester Renate.

Ilona Lagrene war zu diesem Zeitpunkt noch nicht geboren, doch ihre Schwester war sechs Jahre alt und erinnerte sich noch an vieles. Heute ist Ilona Lagrene stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Rheinland-Pfalz im Verband Deutscher Sinti und Roma. Bei der Gedenkveranstaltung las sie Auszüge aus dem Bericht ihrer Schwester vor. „Da waren so viele Menschen“, schilderte die Zeitzeugin den Moment, als die Sinti und Roma vor dem Bahnhof auf die Abfahrt warten mussten. Der Zug hatte als Ziel Asperg bei Ludwigsburg – genauer gesagt das Sammellager Hohenasperg. Danach ging der endlos lang scheinende Transport nach Polen weiter.

„Es waren so viele Familien mit Kindern. Es gab nichts zu essen und zu trinken, viele Leuten weinten. Manche starben schon während der Fahrt am Durst“, so der bedrückende Bericht. Eine Bombe zerstörte die Schienen, so dass der Zug nicht weiterfahren konnte. „Die Menschen wurden mit Lastwagen weitertransportiert.“

Das Ziel hieß Radom: Dort betrieben die Nazis das Außenlager eines Konzentrationslagers. Viele, mit denen die Zeitzeugin im Zug saß, überlebten das Grauen nicht: „Ganze Familien verschwanden.“ Doch da der Vater in einer Munitionsfabrik gearbeitet hatte, wurde ihre eigene Familie verschont.

81 Jahre danach ist längst nicht alles vergessen. „Rassismus und Antisemitismus haben keinen Platz mehr und dürfen in unserer Gesellschaft nicht mehr vorkommen“, sagte Lagrene angesichts der aktuellen antisemitischen Ausschreitungen. „Rassismus und Antisemitismus haben wieder an Boden gewonnen. Die Berichte von Zeitzeugen werden immer wichtiger, da man sie jetzt noch aus deren Mund hören kann“, fügte Dezernent Andreas Schwarz hinzu. „Die Sinti und Roma lebten jahrhundertelang hier, sie waren Angestellte bei der Reichsbahn oder der Post, waren Künstler und Handwerker: Umso unverständlicher wirkt das, was passiert ist. Die Deportation fand unter den Augen der Öffentlichkeit statt und wurde toleriert, vielleicht aus Angst.“ kge