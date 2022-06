Bedrohung mit Schusswaffe in Ludwigshafen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein Pkw-Fahrer hat am Samstagnachmittag gegen 16.52 Uhr einen 61-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht, als der Überholvorgang aufgrund von Gegenverkehr scheiterte. Wie die Polizei mitteilte, ist der 61-Jährige mit seinem Pkw die Industriestraße in Fahrtrichtung Bgm.-Grünzweig-Straße entlanggefahren. Hierbei versuchte ein schwarzer Pkw VW Tiguan den Mann mehrfach innerorts zu überholen, was ihm aufgrund des Gegenverkehrs nicht gelungen ist. An der Kreuzung Industriestraße/Kopernikusstraße trafen die beiden Männer letztlich aufeinander. Der unbekannte Fahrzeugführer des VW Tiguan sei aus seinem Fahrzeug gestiegen, habe eine dunkelfarbene Pistole gezogen und hiermit auf den 61-jährigen Mann gezielt. Anschließend bedrohte und beleidigte er ihn, bevor er seine Fahrt in Richtung Bgm.-Grünzweig-Straße fortsetzte.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Rufnummer 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.