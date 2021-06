Bedauern über Urteil zu Abschiebung

Ludwigshafen. Die Linksfraktion im Stadtrat hat das Urteil des Verwaltungsgerichts Neustadt mit Bedauern aufgenommen, wonach die Abschiebung der jesidischen Familie aus Ludwigshafen nach Armenien rechtmäßig war (wir berichteten). „Das Urteil berücksichtigt nicht die miserable und menschenunwürdige Situation, in die die Familie auf Dauer zurückgeworfen wird“, kommentiert der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bernhard Wadle-Rohe. Es widerspreche dem „Narrativ unserer christlichen Ästhetik der Verantwortung für Menschen in Not, sie einer inhumanen Rechtslage auszuliefern, Familien zu trennen und die Menschen auszuweisen“.

AdUnit urban-intext1

Die Linksfraktion fordert daher Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) auf, gemeinsam mit dem Land eine humanitäre Lösung herbeizuführen. „Wenigstens sollte der Junge, dessen Vormundschaft die Stadt hat, bis auf Weiteres bleiben können und der Vollzug der Ausweisungsanordnung unterbleiben.“

Das Gericht hatte am Mittwoch entschieden, dass die Familie S. keinen Anspruch auf Rückkehr nach Ludwigshafen hat. Auch die Flucht des 16-jährigen Thar, die zur Trennung der Familie führte, sei kein Hinderungsgrund für die rechtmäßige Abschiebung gewesen. jei