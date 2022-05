Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen nimmt derzeit keine weiteren Wohnungsangebote für Geflüchtete aus der Ukraine mehr an. Nachdem der Krieg in der Ukraine Ende Februar ausgebrochen war, hatten sich viele Menschen bei der Stadtverwaltung gemeldet – mit dem Angebot, Wohnraum bei Bedarf zur Verfügung stellen zu können. Derzeit ist der Bedarf gedeckt. „Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen oder dies bereits getan haben. Und wir bedanken uns auch bei allen anderen Menschen, die in irgendeiner Form Geflüchtete und Asylsuchende unterstützen. Wir haben in den vergangenen Wochen eine unglaubliche Willkommenskultur und Hilfsbereitschaft in unserer Stadt erlebt“, sagen Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Sozialdezernentin Beate Steeg.

Wer eine Wohnung an Ukrainer und Ukrainerinnen vermieten möchte, hat weiterhin die Möglichkeit, sich auf der Webseite lucan.help des Heinrich-Pesch-Hauses anzumelden. mad

