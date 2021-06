Beamte lösen Corona-Party auf

Ludwigshafen. Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) und die Polizei haben in Ludwigshafen eine Corona-Party mit 28 Personen aufgelöst. Wie die Stadt mitteilte, beschwerte sich ein Anwohner in der Kanalstraße in der Nacht zum Dienstag gegen 1 Uhr wegen lautstarker Musik und Stimmen aus dem Nachbarhaus. Vor Ort machten die Einsatzkräfte den Ursprung des Lärms in einer Dachgeschosswohnung ausfindig. Da von vielen Personen auszugehen war, wurde die Polizei zur Verstärkung angefordert. Als der KVD an der Tür klingelte, öffnete die 25 Jahre alte Bewohnerin. Im Verlauf des Gesprächs kamen immer mehr Personen aus den Zimmern in der Wohnung. Diese gaben an, sich als Studierende in Ludwigshafen aufzuhalten.

Auf Infektionsschutzgesetz, Corona-Verordnung und Ruhezeiten angesprochen, zeigten sich die angetrunkene 25-Jährige und ihre Gäste uneinsichtig. 27 Personen erhielten einen Platzverweis. jei