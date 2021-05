Beamte helfen bei Suche nach Handy

Ludwigshafen. Zwei Polizisten haben einer verzweifelten Seniorin in Ludwigshafen bei der Suche nach ihrem Mobiltelefon geholfen. Wie die Ordnungshüter am Montag mitteilten, wurde die 80 Jahre alte Frau am Sonntag gegen 11.15 Uhr gemeldet, weil sie hinter der Leitplanke entlang der B 44 unterwegs war. Eine Beamtin und ein Beamter sprachen die Seniorin auf ihr Verhalten an. Wie sich herausstellte, war sie auf der Suche nach ihrem Handy. Dieses hatte sie auf das Dach ihres Autos gelegt und dort vor dem Losfahren vergessen. Dann sei sie auf die B 44 gefahren. Nachdem sie den Fehler bemerkt hatte, habe sie sich auf die Suche entlang ihrer Fahrstrecke gemacht.

AdUnit urban-intext1

Die Beamten begleiteten die Frau zu ihrem Wagen, anschließend machten sie sich selbst auf die Suche. Und tatsächlich fanden sie das verlorene Mobiltelefon in der Nähe in einem Grünstreifen. Die glückliche und dankbare 80-Jährige bekam ihr Handy zurück. jei