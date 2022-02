Ludwigshafen. Wegen Baumschnittarbeiten wird die Pfalzgrafenstraße in Ludwigshafen am Montag, 28. Februar, zwischen Saarlandstraße und Wittelsbachstraße für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Maßnahmen finden nach Angaben der Stadtverwaltung voraussichtlich in der Zeit von 9 bis 15 Uhr statt. Die Umleitung erfolgt über die Von-Weber-Straße und ist ausgeschildert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1