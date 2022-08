Baugrund wird geprüft

Ludwigshafen. In der Frankenthaler Straße steht eine umfangreiche Erneuerung des maroden Kanalsystems an. Bevor die Arbeiten beginnen können, steht ab Mittwoch, 31. August, die Baugrund- und Kampfmittelerkundung an. Diese wird laut der Stadt voraussichtlich bis 14. September dauern.

Demnach finden die Kampfmittelfreimessarbeiten nacht zwischen 21 und 5 Uhr statt, die Bohrarbeiten erfolgen tagsüber zwischen 7 und 17 Uhr. Gearbeitet wird in mehreren rund 100 Meter langen Abschnitten als Wanderbaustelle. Der Untersuchungsbereich wird abschnittweise gesperrt. „Die Durchfahrt der Frankenthaler Straße wird während der Arbeiten möglich sein, wobei die Fahrbahn auf Höhe des Baustellenabschnitts verengt wird“, teilt die Verwaltung mit. Für die Untersuchung ist zudem ein absolutes Halteverbot auf der Straßenseite Richtung Oggersheim erforderlich – jeweils im Bereich der Baustelle. jei