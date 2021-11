BASF-Wohnraum bislang kaum gefragt

Ludwigshafen. Im Zusammenhang mit dem wachsenden Ärger über illegale Pensionen in Ludwigshafen stellt die BASF seit März ein kleines Kontingent an Wohnraum für Monteure zur Verfügung. Nach Angaben einer Sprecherin wird dieses Angebot bislang kaum angenommen. Sie rechnet damit, dass die Nachfrage im Frühjahr steigen wird, da dann die meisten Arbeiter von Fremdfirmen am Standort tätig sind.

Eine Verbesserung der Situation für die Anwohner insbesondere in Oppau und Edigheim ist indes nicht in Sicht. Illegale Monteurunterkünfte würden weiter wie Pilze aus dem Boden sprießen, sagt Lillian Dietz. Sie hatte den Protest der Bürgerinnen und Bürger mit einer Unterschriftenaktion Anfang des Jahres auf die politische Agenda gebracht. Die Stadtverwaltung habe ihre Überprüfungen zwar inzwischen verstärkt, eine flächendeckende Kontrolle sei jedoch mit dem vorhandenen Personal nicht zu leisten.

Die BASF hat unterdessen eine Befragung der Subunternehmer veranlasst, die auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Unterbringung von Mitarbeitern abzielte. „Alle Unternehmen haben bestätigt, die Vorgaben der UN-Menschenrechtscharta einzuhalten“, so die Sprecherin. Bei Verstößen werde die BASF konsequent reagieren und die Zusammenarbeit beenden. jei