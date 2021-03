Die BASF justiert ihre CO2-Ziele nach und will ab dem Jahr 2050 klimaneutral sein. Das teilte der Ludwigshafener Chemiekonzern am Freitag mit. Das Stammwerk Ludwigshafen spielt dabei mit Pilotprojekten zur Kohlendioxid-Reduzierung eine zentrale Rolle. Und: Die BASF wird zum Windkraft-Investor - um den künftig sehr viel höheren eigenen Bedarf an erneuerbaren Energien zu decken.

