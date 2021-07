Ludwigshafen. Mehr als eine Stunde lang hat eine rotbraune Giftwolke am Montagabend über dem Werksgelände der BASF gestanden und ist dann in Richtung Frankenthal und Grünstadt abgezogen. Dieser Anblick hat zahlreiche Bürger in der Region beunruhigt. Bis nach Heddesheim war die Wolke zu sehen. Allerdings ist noch immer nicht klar, warum der Stoff ausgetreten ist.

„Die Ursache wird

...