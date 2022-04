BASF und Stadt sammeln Spenden für die Ukraine

Ludwigshafen. Die BASF und die Stadt Ludwigshafen laden in Zusammenarbeit zu einer Benefizveranstaltung zugunsten betroffener Menschen aus der Ukraine ein. Hierzu gibt es am Sonntag, 10. April, zwei verschiedene Programmpunkte: am Vormittag um 11 Uhr eine Matinee im Feierabendhaus der BASF und um 16 Uhr einen Kulturnachmittag mit Musik- und Textdarbietungen im Kulturzentrum dasHaus.

„Für das Benefizkonzert im BASF-Feierabendhaus konnten der in Kiew geborene Alexej Gorlatch und der aus Moskau stammende Dmitry Ablogin gewonnen werden. Mit ihrer unterschiedlichen Herkunft setzen die beiden Pianisten ein klares Zeichen für Völkerverständigung“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung des Chemiekonzerns und der Stadt. Im Kulturzentrum tritt unter anderem das Jazz-Ensemble der Musikschule auf sowie Künstler des Prinzregententheaters und Solokünstler. Der Kunstverein Ludwigshafen verkauft nichtalkoholische Cocktails, der internationale Frauentreff selbst gebackenen Kuchen. Alle Erlöse gehen dabei an die Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar und über die BASF Stiftung an die UNO-Flüchtlingshilfe. Die BASF kündigt außerdem an, die Erlöse des Benefizkonzertes im Feierabendhaus zu verdoppeln. „Bei der Veranstaltung im Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus wird statt eines Eintritts um eine finanzielle Spende an die Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar gebeten“, heißt es weiter. Außerdem werden alle Einnahmen aus Getränke- und Speisen-Verkäufe gespendet.

Tickets für das Konzert im Feierabendhaus der BASF gibt es online unter www.basf.de/kultur. Unter www.dashaus-lu.de finden Interessierte außerdem weitere Infos zu der Veranstaltung im Kulturhaus am Sonntagnachmittag. Für beide Veranstaltungen gilt aktuell die 3G-Regelung. Gäste müssen beim Einlass einen gültigen Impf- oder Genesenen-Nachweis oder einen tagesaktuellen, offiziellen Schnelltest sowie ein Ausweisdokument vorzeigen. Außerdem muss eine FFP2-Maske getragen werden. vs