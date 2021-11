BASF sagt Festwoche und Konzerte ab

Ludwigshafen. Die BASF sagt angesichts der aktuellen Corona-Entwicklung ihre Festwoche in der kommenden Woche ab. Das teilte das Unternehmen gestern in einer Pressemitteilung mit. Die für den Zeitraum vom 27. November bis zum 5. Dezember geplante Festwoche sollte im Zentrum der Feierlichkeiten stehen, mit denen BASF 100 Jahre Kulturengagement feiert.

Vorerst finden im BASF-Feierabendhaus keine Konzerte mehr statt. © BASF

„Aufgrund der derzeitigen aktuellen Risikobewertung zum Coronavirus überprüfte BASF alle Veranstaltungen und entschied, ob sie durchgeführt werden können. Dies betraf auch die Festwoche“, heißt es in der Mitteilung. Die Festwoche werde abgesagt und zu einem späteren Termin nachgeholt. Gleiches gelte auch für alle anderen Konzerte bis Ende Dezember.

Karten werden erstattet

„Es ist unglaublich schade, dass wir unser kulturelles Engagement nicht so feiern können, wie wir uns das vorgestellt haben“, wird Uwe Liebelt, President European Verbund Sites, in der Mitteilung zitiert: „Wir hatten eine fröhliche Festwoche geplant, die gerade Menschen in neuen Formaten zusammenbringen sollte.“ Allerdings sei der Infektionsdruck höher denn je, Deutschland befinde sich in einer nationalen Notlage.

Karten zu den abgesagten Konzerten können an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden. Karten, die über den Webshop der BASF oder über den Dienstleister fish’n‘jam erworben wurden, würden automatisch innerhalb der nächsten zwei Wochen per Banküberweisung rückerstattet. Infos über weitere Veranstaltungen auf www.basf.de/kultur. red

