BASF prägt die Familie

Ludwigshafen. Ihr Großvater war Obermeister bei der damaligen Badischen Anilin- und Sodafabrik, der Vater Fachkalkulator und Ausbilder und ihr Ehemann Willi bei der Werkpolizei. Luise Moser selbst begann nach der Schule ihr Pflichtjahr in der Gärtnerei der BASF, sie sollte dem Unternehmen 38 Jahre erhalten bleiben. Ja, die BASF ist eine Familienangelegenheit bei der Frau, die jetzt im DSK-Seniorenzentrum in Ludwigshafen ihren 100. Geburtstag gefeiert hat.

Schon bei der Geburt in Oppau mit Blick auf das Werk soll der Großvater gesagt haben: „Da wirst du einmal arbeiten.“ Er sollte recht behalten. Die Ausbildung nach dem Pflichtjahr bestand Moser mit Auszeichnung, es folgte eine Beschäftigung als Biolaborantin in der Krebsforschung unter einem Professor, der an der Entwicklung der Margarine mitwirkte. „Alle Tage bekamen wir von den Tests ein Stück Kunstbutter mit nach Hause, dann gab es Bratkartoffeln“, erinnert sich die Jubilarin. Mit 55 ging Moser erstmals in Rente, kehrte jedoch vier Jahre später zurück. „Ich konnte einfach nicht ohne Arbeit.“

Nach der endgültigen Pensionierung war dann Reisen angesagt. Zwei Weltreisen, Schiffsreisen und viele Urlaube in Italien, Spanien oder auf der Halbinsel Krim hat Moser unternommen. Den Geburtstag verbrachte sie mit der Familie. „Dass ich einmal 100 Jahre alt werde, hätte ich nie gedacht“, sagt sie. jei/red