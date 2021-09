BASF: Öliger Niederschlag

Ludwigshafen. Infolge einer betrieblichen Störung sind am Donnerstagabend in Teilen des Ludwigshafener Stadtteils Oppau sowie im BASF-Werkteil Nord in Ludwigshafen Schadstoffe freigesetzt worden. Wie die Feuerwehr Ludwigshafen mitteilte, kam es zu Niederschlägen einer öligen Flüssigkeit. Laut BASF besteht keine akute Gefahr für die Bevölkerung, Personen können sich weiter ungefährdet im Freien aufhalten, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Anwohner wurden gebeten, vorsorglich den Kontakt mit dem Stoff zu vermeiden und kein Obst und Gemüse aus dem Freien zu verzehren. Umweltmesswagen der BASF hätten Verschmutzungen auf Autos festgestellt.

Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen ermittelt gemeinsam mit der BASF-Werkfeuerwehr und der Umweltzentrale der BASF die Ursache der Verschmutzung. sh