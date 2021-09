Ludwigshafen. Bei der BASF in Ludwigshafen kann es am Samstagvormittag im Kraftwerk Süd zu einer kurzzeitigen Bildung einer gelblichen Abgasfahne kommen. Grund dafür ist die Inbetriebnahme einer Gasturbine nach abgeschlossenen Wartungsarbeiten, teilte der Chemiekonzern am Freitag mit. Das Unternehmen bittet um Verständnis.

