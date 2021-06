BASF kauft Hälfte eines Windparks

Ludwigshafen. Die Ludwigshafener BASF wird erstmals Winkparkbesitzerin: Sie kauft 49,5 Prozent von Vattenfalls Windpark Hollandse Kust Zuid (HKZ). Der Kaufpreis beläuft sich zunächst auf 300 Millionen Euro. Insgesamt wird die BASF rund 1,6 Milliarden Euro in das Projekt investieren. Das teilten der Chemiekonzern und der schwedische Energieversorger Vattenfall mit. „Es ist die erste Großinvestition der BASF in Anlagen für erneuerbaren Strom“, sagte Vorstandschef Martin Brudermüller. Das Projekt in den Niederlanden wird bei der Fertigstellung 2023 mit 140 Windturbinen der größte Offshore-Windpark der Welt sein. Der Strom aus dem BASF-Anteil soll vor allem an das Antwerpener Werk gehen. be

