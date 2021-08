BASF gründet Joint Venture in China

Ludwigshafen/Shanghai. Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF und das chinesische Unternehmen Shanshan haben jetzt ein Gemeinschaftsunternehmen für Batteriematerialien gegründet. Wie BASF mitteilt, haben alle zuständigen Behörden das Joint Venture „BASF Shanshan Battery Materials Co., Ltd.“ genehmigt. Die neue Gesellschaft wird mehrheitlich im Besitz von BASF (51 Prozent) sein.

Das Unternehmen hat laut Mitteilung vier Standorte in Hunan und Ningxia, China, und beschäftigt mehr als 1600 Mitarbeitende. Es verfüge bereits über eine starke Position in der Wertschöpfungskette für Batteriematerialien, einschließlich Rohstoffen, Vorprodukten für Kathodenmaterialien, Kathodenmaterialien und Batterierecycling.

Das Joint Venture soll sich in erster Linie auf den schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge konzentrieren und gleichzeitig die Segmente Unterhaltungselektronik und Energiespeicherung weltweit bedienen. Geplant ist eine Jahreskapazität von 90 Kilotonnen Kathodenmaterialien bis 2022.

Größter Batteriemarkt der Welt

„Mit dieser Investition in China sind wir ideal positioniert, um den größten Batteriemarkt der Welt zu bedienen“, wird BASF-Vorstand Markus Kamieth zitiert. „Wir werden unsere starke Position in China nutzen, um unser Wachstum bei Batteriematerialien weltweit weiter zu beschleunigen.“ Der Konzern will eine globale Wertschöpfungskette für diese Materialien aufbauen, die durch die wachsende E-Mobilität immer wichtiger werden. Auch in Europa: So soll zum Beispiel eine neue Anlage im brandenburgischen Schwarzheide ab 2022 Kathodenmaterialien fertigen. be

