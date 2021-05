Ludwigshafen. Das ist eine Ansage: Zwei Konzerne fordern die Politik mit einem Riesenprojekt heraus - und ganz nebenbei geht ein Chemiekonzern unter die Windpark-Bauer. BASF und der Energiekonzern RWE kündigten am Freitag an, dass sie gemeinsam einen Windpark in der Nordsee errichten wollen. Dieser zusätzliche Offshore-Windpark soll ab 2030 mit einer Leistung von zwei Gigawatt den

...