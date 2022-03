BASF fördert Ludwigshafener Sportvereine - neue Runde startet

Ludwigshafen. Mit einer Fördersumme von 50 000 Euro startet auch in diesem Jahr das BASF-Sportspendenprojekt in eine neue Runde. In Kooperation mit dem Ludwigshafener Sportverband will das Unternehmen nach eigenen Angaben das ehrenamtliche Engagement im Sport belohnen. Ludwigshafener Vereine können ihre Förderanträge ab dem 10. März einreichen.

Die etwa 150 Ludwigshafener Sportvereine haben insgesamt rund 50 000 Mitglieder, etwa 12 000 davon sind Kinder und Jugendliche, wie die BASF in der Mitteilung schreibt. Der Sport sei damit eine unverzichtbare Stütze der Gesellschaft – und er lebt vom ehrenamtlichen Engagement.

„Ludwigshafen ist eine Sportstadt und alle Bürgerinnen und Bürger profitieren von der engagierten Arbeit, die in unseren rund 150 Sportvereinen geleistet wird“, wird Ludwigshafens Oberbürgermeisterin und Sportdezernentin Jutta Steinruck in der Ankündigung zitiert. „Hier wird sich nicht nur fitgehalten – auch das soziale Miteinander spielt eine große Rolle und ist ein wichtiger Baustein unserer Gesellschaft. Jeder darf teilnehmen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität oder wenn eine Behinderung vorliegt.“ Sie sei der BASF daher „unheimlich dankbar für ihr Engagement und dafür, dass auch sie diese wertvolle Arbeit in den Vereinen honorieren.“

Frist bis 31. Mai

In der Bewerbungsphase vom 10. März bis 31. Mai können die Ludwigshafener Vereine ihre Förderanträge einreichen. Eine Jury aus Vertretern von BASF, Ludwigshafener Sportverband, Stadt Ludwigshafen (Bereich Sport) und regionalen Medien entscheidet unter allen eingegangenen Anträgen über die Mittelverteilung.

Eine Checkliste zur Antragsstellung zum BASF-Sportspendenprojekt finden interessierte Sportvereine auf der Website des Ludwigshafener Sportverbandes unter www.ludwigshafener-sportverband.de. Der Antrag muss unter anderem den Fördergrund kurz zusammenfassen und sollte nicht länger als fünf Seiten sein. Neben dem eigentlichen Antragsschreiben ist ein Nachweis der Gemeinnützigkeit vorzulegen.

Winfried Ringwald, Vorsitzender des Ludwigshafener Sportverbandes, unterstreicht: „Auch ich danke der BASF für ihre Förderung des Ludwigshafener Sports. In den vergangenen zwei Jahren mussten die Vereine aufgrund der Corona-Pandemie viele Herausforderungen meistern, auch finanziell.“ Der Sport und die Rolle der Sportvereine seien stets im Wandel und die Aufgaben vielschichtiger geworden.

„Wir unterstützen die Sportvereine und das Ehrenamt gerne. Beide sind elementar wichtig für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Hier findet Austausch statt, machen Menschen gemeinsam Sport, unabhängig von Herkunft, Alter oder Geschlecht“, sagt BASF-Werksleiter Uwe Liebelt laut der Mitteilung. „Sportvereine führen zusammen und integrieren – auf spielerische Art und Weise. Dazu braucht es viele Freiwillige und viel Engagement. Genau das wollen wir mit unserem Sportspendenprojekt unterstützen.“ red