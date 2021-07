BASF digital und vor Ort erleben

Ludwigshafen. Bei zwei Veranstaltungen können Interessierte die Welt der BASF entdecken – digital oder vor Ort in Ludwigshafen. Wer den Konzern lieber von der heimischen Couch aus kennenlernen möchte, für den gibt es am Freitag, 9. Juli, eine Online-Erlebnis-Show. Von 16 bis 17 Uhr heißt es „Einloggen. Dabeisein. Staunen.“ Besucherbetreuerin Ilka Haase zeigt in der Live-Show die vielen Facetten der BASF, wie es in einer Mitteilung heißt. Was macht Sofas weich? Und wie ist das Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit unterwegs? Fragen dieser Art werden beantwortet. Die Zuschauer können sich bei Quizfragen einbringen und im Chat beteiligen. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 12 Uhr, per E-Mail an besucherzentrum@basf.com möglich. Der Zugangslink wird verschickt.

Von der Couch auf das Werksgelände geht es dann am Samstag, 10. Juli. Dann bietet die BASF wieder einen ihrer Erlebnistage an. Auf dem Programm stehen auch wieder die einstündigen Rundfahrten über das Chemiewerk. In den Kid’s Labs können Mädchen und Jungen zu großen Entdeckern werden und unter dem Motto „Clever Foodies“ jede Menge zum Thema Lebensmittel und Getränke experimentieren.

Die Kontaktdaten werden über die Luca-App erfasst, ein negativer Corona-Test ist nicht erforderlich. Im Besucherzentrum und bei den Rundfahrten gilt Maskenpflicht. Anmeldung unter www.basf.de/visitorcenter/erlebnis-samstag. jei