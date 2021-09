BASF denkt Arbeit neu

Ludwigshafen. Rund 2000 Beschäftigte testen bei BASF in Ludwigshafen neue Arbeitsmodelle aus. Dabei geht es zum Beispiel darum, wie Teams zwischen Homeoffice und Präsenz vor Ort künftig zusammenarbeiten wollen. Zudem werden die Büros nach und nach umgestaltet: Offene Büros, geteilte Schreibtische und spezielle Flächen für den Austausch sollen den Teams helfen, sich den neuen Anforderungen anzupassen. Der Chemiekonzern hat 2020 ein Zukunftsbild für flexibles Arbeiten weltweit im Konzern entwickelt. Das Projekt Flex Work überträgt nun diese Leitlinien auf das Stammwerk und den Standort in Lampertheim. Nach der Pilotphase sollen mehr und mehr Abteilungen flexible Arbeitsmodelle entwickeln. be

