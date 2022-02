BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller fand am Freitagmorgen deutliche Worte zu dem Angriff von Russland auf die Ukraine. „Der gestrige Tag markiert das Ende des Friedens in Europa.“ Noch vor kurzer Zeit hätte das keiner für möglich gehalten, so Brudermüller zu Beginn der BASF-Bilanzpressekonferenz. „Wir sind entsetzt über diesen Angriff und sehen die weitere Entwicklung mit großer Sorge.“

...