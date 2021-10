BASF bündelt Forschung in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Der Chemiekonzern BASF bündelt seine Forschung künftig in einer zentralen Forschungseinheit in Ludwigshafen. Das ist das Ergebnis einer Neuordnung der weltweiten Forschungsaktivitäten, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die neue Einheit solle im Laufe des zweiten Quartals 2022 aufgebaut sein und rund 3500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfassen. Die Leitung des neuen Zentralbereichs werde der 59-jährige Detlef Kratz übernehmen. Er führt derzeit den BASF-Bereich Process Research & Chemical Engineering am Standort Ludwigshafen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie BASF außerdem bekanntgab, wechseln gleichzeitig rund 1800 Forscherinnen und Forscher in verschiedene Unternehmensbereiche, um dadurch noch enger mit den Geschäftseinheiten zusammenarbeiten zu können. Dies werde die Kundenorientierung bei Forschung und Entwicklung weiter stärken, so die BASF. Details zur künftigen Struktur der BASF-Forschung will das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. cs