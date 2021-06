Ludwigshafen. Am 28. Juni wird das BASF Besucherzentrum wieder geöffnet. Das teilte die BASF am Dienstagmorgen in einer Pressemitteilung mit. Demnach können dann bis zu 30 Besucher, unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln, die Ausstellung des Besucherzentrums besichtigen. Zudem sind auch Werkrundfahrten möglich.

Für alle Angebote des Besucherzentrums ist eine Voranmeldung unter www.basf.com/visitor-center/tagesprogramm erforderlich.